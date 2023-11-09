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Кто должен строить специализированные стоянки для большегрузов во Владивостоке?

Кто должен строить специализированные стоянки для большегрузов во Владивостоке?

Проблему большегрузов во Владивостоке пытаются решить уже больше 12 лет. Сначала вопросом занимался тогдашний мэр Игорь Пушкарев, спустя 8 лет «избавиться» от грузовиков в центре Владивостока пытался другой градоначальник – Олег Гуменюк, но у него тоже ничего не получилось.

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