Кто должен строить специализированные стоянки для большегрузов во Владивостоке?

Проблему большегрузов во Владивостоке пытаются решить уже больше 12 лет. Сначала вопросом занимался тогдашний мэр Игорь Пушкарев, спустя 8 лет «избавиться» от грузовиков в центре Владивостока пытался другой градоначальник – Олег Гуменюк, но у него тоже ничего не получилось.