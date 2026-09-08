Режим опасности продлился 4 часа и 36 минут. О возможных происшествиях не сообщается.В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников.
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