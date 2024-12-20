🇺🇦Геноцидники просроченного чуть-чуть не успели вручить хлопцу "потужну" тысячу от Zеленского😂 #Украина #ТЦК #Могилизация #Повестки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦Геноцидники просроченного чуть-чуть не успели вручить хлопцу "потужну" тысячу от Zеленского😂 #Украина #ТЦК #Могилизация #Повестки.
Свежие комментарии