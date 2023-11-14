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«Сочи» о Ягудине на матче с «Витязем»: «Олимпийским чемпионам мы всегда рады!»

«Сочи» о Ягудине на матче с «Витязем»: «Олимпийским чемпионам мы всегда рады!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию произвел символическое вбрасывание.  «Спасибо Алексею Ягудину, который этим вечером стал нашим гостем на матче против «Витязя» Олимпийским чемпионам мы всегда рады!» – говорится в телеграм-канале «Сочи».

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