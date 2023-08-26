Виктор Гайчук: Я стал иначе относиться к королю Михаю

«Пошедший на свержение румынского диктатора король Михай является для меня примером», заявил Виктор Гайчук, экс-министр обороны Молдовы в рамках конференции, посвященной 79-й годовщине освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
«Пошедший на свержение румынского диктатора король Михай является для меня примером», заявил Виктор Гайчук, экс-министр обороны Молдовы в рамках конференции, посвященной 79-й годовщине освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
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