🚔Внимание: на дорогах туман! ⛈🌁 Госавтоинспекция напоминает! Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем в дождь.
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🚔Внимание: на дорогах туман! ⛈🌁 Госавтоинспекция напоминает! Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем в дождь.