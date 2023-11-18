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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Антонио» Вембаньямы и еще три команды потеряли шансы на победу во внутрисезонном турнире НБА

По итогам матчей пятницы четыре команды потеряли теоретические шансы на выход из группы и на победу в новом внутрисезонном турнире НБА.

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