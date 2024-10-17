Кому в России правительство поможет выплатить ипотеку

Власти России помогут жителям сел и деревень взять доступные займы на покупку жилья. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства объявил о выделении дополнительно 6,5 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и потребительских кредитов.