Кирилл Дмитриев: Европа переживает серьезный энергетический кризис

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, заявил, что Европа оказалась в условиях наибольшего энергетического кризиса за всю свою историю.
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