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Мировое обозрение

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Срочная помощь спецназу и десанту, воюющим у Клещееки и Вербового, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь спецназу и десанту, воюющим у Клещееки и Вербового, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Спецназ ЮВО и бойцы 247 полка благодарят наших читателей: за тепловизор Александра из Краснодара, за приборы ночного видения Владимира из Ирландии, за тактическую медицину Веру и Михаила из Москвы, за сброс и хвостовики «Технофронт «РусВесны».

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