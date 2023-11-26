Срочная помощь спецназу и десанту, воюющим у Клещееки и Вербового, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Спецназ ЮВО и бойцы 247 полка благодарят наших читателей: за тепловизор Александра из Краснодара, за приборы ночного видения Владимира из Ирландии, за тактическую медицину Веру и Михаила из Москвы, за сброс и хвостовики «Технофронт «РусВесны».
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