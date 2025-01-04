Напиток из косточек: чем полезен финиковый кофе и каков он на вкус

Тамара из Волгограда спрашивает: «Действительно ли полезен так называемый финиковый кофе, сделанный из косточек? Ему приписывают много достоинств!» Спасибо за интересный вопрос! Источник фото: Canva Вообще, у этих сладких плодов действительно можно использовать не только мякоть.