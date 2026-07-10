Уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за 50 лет

Согласно данным, представленным на ежегодной встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54% в период с 1972 по 2019 год, сообщает 8 июля газета The Guardian.
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