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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор саудовской лиги про 1 млрд евро за Винисиуса: «Цифры преувеличены, но футбольная экономика развивается во всем мире, европейцы должны это понять. Мы бы хотели его видеть здесь»

– Возможно ли подписать его сейчас? – Это деликатный вопрос. Честно говоря, мы, лига, не участвуем в трансферах, которые планирует провести каждый клуб.

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