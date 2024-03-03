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Абхазия получает от России пенсии, деньги в бюджет, бесплатные ресурсы, но сотрудничать с Росгвардией не желает

Абхазия получает от России пенсии, деньги в бюджет, бесплатные ресурсы, но сотрудничать с Росгвардией не желает

15 февраля 542K прочитали Представляете, друзья, очередное маленькое, но, как считают руководители, суверенное и независимое государство, решило, что Россия представляет угрозу для национальных интересов этой республики.

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Комментарии
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Светлана Масютенко
А какого чёрта Россия выплачивает абхазцам пенсии и формирует бюджет Абхазии? Суверенное государство так суверенное до конца, а не выборочно: здесь мы сами, а здесь не сами... Лишний раз убеждаешься, что у России нет искренних друзей, все с камнем за пазухой. Пусть крутятся сами, если  не умеют быть благодарными. А у России в друзьях останется её Армия и Флот.
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