Абхазия получает от России пенсии, деньги в бюджет, бесплатные ресурсы, но сотрудничать с Росгвардией не желает

Светлана Масютенко

А какого чёрта Россия выплачивает абхазцам пенсии и формирует бюджет Абхазии? Суверенное государство так суверенное до конца, а не выборочно: здесь мы сами, а здесь не сами... Лишний раз убеждаешься, что у России нет искренних друзей, все с камнем за пазухой. Пусть крутятся сами, если не умеют быть благодарными. А у России в друзьях останется её Армия и Флот.