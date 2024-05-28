Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В плен на танке с ветерком

В плен на танке с ветерком

Такие истории случались и раньше, а это, по всей вероятности, была история вывода «своего среди чужих» на нашу сторону из-за угрозы раскрытия.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
По-моему  этому  фейку уже  не первый месяц.Я  точно  месяца  2-3  назад читал  .
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15 час.
Владимир Алтайцев
Это  фейк, убедился  в этом, пытаясь прочесть первоисточник. Однако  всё  возвращается  к  этому  же  опусу.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Не публикуют ФИО пленных.Задержанных террористам лицо закрывают от телекамер.
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14 час.

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