Такие истории случались и раньше, а это, по всей вероятности, была история вывода «своего среди чужих» на нашу сторону из-за угрозы раскрытия.
В плен на танке с ветерком
Комментарии
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Владимир Алтайцев
По-моему этому фейку уже не первый месяц.Я точно месяца 2-3 назад читал .
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15 час.
Владимир Алтайцев
Это фейк, убедился в этом, пытаясь прочесть первоисточник. Однако всё возвращается к этому же опусу.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Не публикуют ФИО пленных.Задержанных террористам лицо закрывают от телекамер.
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14 час.
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