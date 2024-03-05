Наталья Рагозина впервые после смерти мужа появится в эфире

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина собирается впервые вернуться к работе после смерти ее мужа. Первый эпизод седьмого сезона популярного телешоу «Удивительные люди» будет транслироваться 15 марта, а российская спортсменка стала одним из судей проекта.
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