Наталья Рагозина впервые после смерти мужа появится в эфире

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина собирается впервые вернуться к работе после смерти ее мужа. Первый эпизод седьмого сезона популярного телешоу «Удивительные люди» будет транслироваться 15 марта, а российская спортсменка стала одним из судей проекта.