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Задержан подозреваемый в смертельном нападении на пожилую пару в Новой Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на пожилую семейную пару в Новой Москве, после которого пенсионера нашли в доме мертвым, а его жену обнаружили избитой до полусмерти.

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