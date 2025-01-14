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Полянский: постпред Британии Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза ООН

Полянский: постпред Британии Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза ООН

ТАСС/EPA/EDUARDO MUNOZ Первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский указал на то, что постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза международной организации по "формуле Арриа".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Верно. Из века в век ГАДЯТ ВЕЗДЕ!! Что за дрянь такая неуемная?!!
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13 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Сколько мы это терпеть будем!!! Ни разу никого не проучили!!!
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13 час.
Часовщик
Пока мы терпим,уже пол страны разрушили,а мы их всё пугаем.
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13 час.

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