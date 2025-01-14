Полянский: постпред Британии Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза ООН

ТАСС/EPA/EDUARDO MUNOZ Первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский указал на то, что постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза международной организации по "формуле Арриа".
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