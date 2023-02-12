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Утяшева назвала Валиеву кометой, Камила ответила: «Главное – не так быстро потухнуть. Хочется сиять подольше»

Фигуристка Камила Валиева высказалась о том, как долго хотела бы продолжать соревновательную карьеру.

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