В России продают редкий японский автомобиль — таких машин в мире всего 500

На одном из российских классифайдов выставлен на продажу редкий Mitsuoka Le-Seyde – полноразмерное двухдверное купе, выпущенное в 1990 году в количестве всего 500 экземпляров, которые были распроданы за четыре дня.
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