Прирост населения заставит осмелеть экономику России

Рост численности населения России станет катализатором развития ее экономики @ Сергей Савостьянов/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков В администрации президента заявили, что для успешного развития страны в России должно проживать 500-700 млн человек.
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