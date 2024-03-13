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Прирост населения заставит осмелеть экономику России

Прирост населения заставит осмелеть экономику России

Рост численности населения России станет катализатором развития ее экономики @ Сергей Савостьянов/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков В администрации президента заявили, что для успешного развития страны в России должно проживать 500-700 млн человек.

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Комментарии
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Алатырка
А пока это решается завозом дичья замотанного в тряпки с необучаемыми личинками.
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12 час.

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