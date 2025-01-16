"Горэлектротранс" перейдет на отечественное ПО за 115 млн

Импортозамещение успешно внедряется в России уже более 10 лет в различных отраслях производства. Постепенно ушли с прилавков импортные продукты питания, исчезла из магазинов техника из недружественных стран, нашли свою нишу и отечественные разработчики программного обеспечения (ПО).