"Горэлектротранс" перейдет на отечественное ПО за 115 млн

Импортозамещение успешно внедряется в России уже более 10 лет в различных отраслях производства. Постепенно ушли с прилавков импортные продукты питания, исчезла из магазинов техника из недружественных стран, нашли свою нишу и отечественные разработчики программного обеспечения (ПО).
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