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PSYСHOLOGY & FUN

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Китайцы массово скупают зимние дыни для домашних питомцев — так они спасают котов и собак от жары. Плоды почти на 95% состоят из воды, а толстая кожура долго сохраняет прохладу даже без холодильника.

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