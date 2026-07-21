Китайцы массово скупают зимние дыни для домашних питомцев — так они спасают котов и собак от жары. Плоды почти на 95% состоят из воды, а толстая кожура долго сохраняет прохладу даже без холодильника.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Китайцы массово скупают зимние дыни для домашних питомцев — так они спасают котов и собак от жары. Плоды почти на 95% состоят из воды, а толстая кожура долго сохраняет прохладу даже без холодильника.
Свежие комментарии