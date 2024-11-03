OMV Gas Marketing оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом

Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) по делу о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма.
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