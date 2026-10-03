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Банда «Розовой пантеры» — как сербские грабители держали в страхе мировой ювелирный рынок

Банда «Розовой пантеры» — как сербские грабители держали в страхе мировой ювелирный рынок

«Розовые пантеры» — легендарная преступная группировка, в которую входят сотни людей. Костяком организации стали сербские ветераны Балканской войны, которые после окончания конфликта занялись криминалом.

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