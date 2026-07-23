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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» и Шепелев отказались от подписания контракта, игроку было сделано квалификационное предложение. Защитник ранее подписал пробный договор с «Динамо»

« Адмирал » и защитник Александр Шепелев отказались от подписания контракта. «Адмирал» и защитник Александр Шепелев по соглашению сторон отказались от заключения контракта.

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