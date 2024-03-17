Истребление детей в Газе

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А можно всем нашим детским организациям , обществам матерей побеспокоится и предложить в Газе собрать всех детей с матерями и переселить хотя бы временно к нам в страну и по Израилю сначала предупредить . а если не послушают , то подкинуть ФАБ - 1500 для острастки и остановке их геноцида . Может не будем созерцать уничтожение и прямое убийство людей ? Ведь детишек -учить посадить , а ма и даже отцов , ведь это та рабочая сила