Страна и люди
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Страна и люди

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Истребление детей в Газе

Истребление детей в Газе

Истребление детей в ГазеПо данным ООН нацистский режим Нетаньяху истребил в Секторе Газа за несколько месяцев больше детей, чем было убито во всех войнах по всему миру за 4 года.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А можно всем нашим детским организациям , обществам матерей побеспокоится и предложить в Газе собрать всех детей с матерями и переселить хотя бы временно к нам в страну и по Израилю сначала предупредить . а если не послушают , то подкинуть ФАБ - 1500 для острастки и остановке их геноцида . Может не будем созерцать уничтожение и прямое убийство людей ? Ведь детишек -учить посадить , а ма и даже отцов , ведь это та рабочая сила
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19 час.
лина любимцева
Израильские евреи - ФАШИСТЫ!! Теперь пусть даже не заикаются &quot;о холокосте&quot;... ПОЗОР!!  Израиль подлежит осуждению в Международном уголовном суде, как и гитлеровская Германия. И нужно наказать виновных в геноциде палестинцев и их детей!! И - ВОН ИЗ ПАЛЕСТИНЫ!! Недостойны...
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19 час.
лл
лина любимцева
Аминь!!
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19 час.

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