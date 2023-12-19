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Сдавшийся ранее в плен командир «Азова» Прокопенко: Россия всегда будет держать Украину в сфере своего влияния

Сдавшийся ранее в плен командир «Азова» Прокопенко: Россия всегда будет держать Украину в сфере своего влияния

Сдавшийся на мариупольском заводе «Азовсталь» командир «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация) Денис «Редис» Прокопенко заявил о том, что договариваться о перемирии для Украины бесперспективно.

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