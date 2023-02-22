Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного

В период брака Прилучный и Муцениеце успели приобрести загородный дом, который после развода отошел Павлу, и просторную квартиру в Москве, где осталась жить Агата вместе с детьми.
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