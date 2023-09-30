Минобороны: Планов на новую мобилизацию в России нет

В Минобороны России заявили об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации. Планов на подобные мероприятия в Генеральном штабе нет, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.