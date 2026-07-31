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Депутат Марченко о снижении доли нелегальных онлайн-казино в России: «У населения упали доходы. Сыграло роль и то, что взяли под контроль теневые финансовые потоки»

Депутат Госдумы Евгений Марченко высказался о сокращении доли нелегальных онлайн-казино в России. По данным аналитической платформы Blask, доля нелегальных онлайн-казино в России снизилась до минимума с 2018 года – 40% от всего онлайн-гемблинга.

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