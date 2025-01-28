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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о «Спартаке»: «Жозе пришел с лишними килограммами – 2 млн плюс зарплата. У меня хотелок не бывает. Это клубные деньги. Один президент сказал: «Станислав Саламович, ваши капризы за ваши деньги»

– Вы не раз критиковали «Спартак» за то, что они бесплатно отпускают игроков. – Недавно. – Ведомость разгружается, платить не нужно зарплату.

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