Песков: сотрудничество России с КНДР не направлено против третьих стран

Скриншот видео Сотрудничество России с КНДР не направлено против третьих стран, заявил "Известиям" после переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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