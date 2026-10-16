В интервью RTVI израильский врач Роман Барак рассказал о возможностях ИИ, его роли в подготовке будущих медиков и о том, почему новые технологии не сокращают сроки их обучения.
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