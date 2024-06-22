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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Не хотим оказаться в тени GTA 6»: глава Xbox пояснил, почему новые Doom и Gears не пол...

«Не хотим оказаться в тени GTA 6»: глава Xbox пояснил, почему новые Doom и Gears не пол...

«Не хотим оказаться в тени GTA 6»: глава Xbox пояснил, почему новые Doom и Gears не получили точной даты релизаПохоже, что Grand Theft Auto 6 одержала первую победу еще задолго до своего релиза, распугав конкурентов в индустрии.

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