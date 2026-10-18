"Нас не считают равными": До украинцев на пятый год СВО дошло, как к ним относится "сильный партнёр" Много лет украинцы считали, что их "союзники" им обязаны.
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1. Хохлы могли работать только в СССР! Не "хотели", а именно "могли". 2. Рыжику очень хочется усидеть на троне. Вот и ёрзает...
Трамп, не Трамп - какая разница! США и Англичанка всё это устроили в мире - на фоне своего падения, решив исправить ситуацию в свою пользу. Не получается нас свалить, нас оторвать от Китая и расстроить БРИКС... Теперь пробуют по другому, но Англичанке - пока дан приказ ещё изматывать нас и напрягать - вдруг ситуация со временем как то изменится. - Поэтому Трамп и будет всех расшатывать частыми, противоречивыми заявлениями... Вдруг где треснет, появится слабина и тогда можно сыграть свою игру. Запад нам враг! - Восток и Юг нам просто союзники, уставшие от запада...
Доня - как слон в посудной лавке... +++ учитывая его поведение публичной женщины... +++ Самовлюблённость папуаса Новой Гвинеи... Толи ещё будет -ОЙ-ЁЙ -ЁЙ!!!
Хохлы нашли себе Президента. Мало того, что не хохол, так ещё и наркошибздик. Он избавляет территорию от хохлов для Израиля.