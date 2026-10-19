Меган и Гарри снова объясняют свое прошлое — и опять через «ближайших друзей». The Telegraph получил версию, будто герцогиню никто не звал в «Джентльмены», а Netflix сам «использовал» ее имя, чтобы подогреть интерес ко второму сезону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А В четвертый раз: ...
- «Пусть говорит со...
- Маруся ушла из ки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым