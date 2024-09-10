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Супертайфун "Яги" обрушился на Китай и Вьетнам: побережья счищены суровым ветром, из окон - вырывало стеклопакеты

Супертайфун "Яги" обрушился на Китай и Вьетнам: побережья счищены суровым ветром, из окон - вырывало стеклопакеты

12,8K прочтений 2 дня назад Природа снова показывает могущество на языке разрушения. Одна небольшая область низкого давления, возникшая к востоку от Филиппин около берегов никому неизвестного островного государства Палау, подпитывалась испарением с разогретого до 29 °С Тихого океана и всего за сутки превратилась в тропический шторм.

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