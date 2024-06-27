Каллас подтвердила призыв стран Балтии и Польши построить укрепления рядом с РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила информацию о том, что ее страна, а также Латвия, Литва и Польша обратились к руководству ЕС с призывом построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии