Профессор Катасонов о новом назначении в ВЭБ Валентин Катасонов На фото: главный экономист по России «ВТБ капитал» Александр Исаков во время сессии «Новый рост» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума, 2022 год.
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