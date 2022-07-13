Гражданин Германии ждет пока ему разрешат снова сражаться за Донбасс

Он приехал на Украину в 2014 году Гражданин Германии, приехавший в 2014 году воевать в Славянск, ждет, пока ему разрешат снова сражаться за Донбасс.
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