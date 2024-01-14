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Мы соседи по планете

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Чешский фотограф Ярослав Кучера

Чешский фотограф Ярослав Кучера

Фотограф Ярослав Кучера (Jaroslav Kučera) — живая легенда чешской документальной фотографии. В 20-летнем возрасте во время фотосъемки антикомунистической демонстрации он был арестован, жестоко избит и несколько недель провел в тюремной камере.

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