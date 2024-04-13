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Ложные диагнозы, в которые люди верят по сей день

Существуют люди, которые любят сами себе назначать диагнозы и объяснять ими плохое самочувствие. Как правило, они не обладают при этом медицинским образованием, но считают себя очень сведущими, полагаясь на информацию из интернета.

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