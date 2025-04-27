Ефимов: 17 спортивных и детских площадок обустроили в марте по реновации

В марте 2025 года в столице было построено семь жилых комплексов в рамках программы реновации. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что на прилегающих территориях к новостройкам были созданы 17 детских и спортивных площадок.