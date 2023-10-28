В ГД хотят ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Российские законодатели планируют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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