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Фанат ЦСКА о задержании полицией: «Те, кого перепишут, станут потенциально теми, кому не выдадут Fan ID»

Болельщик ЦСКА Дмитрий рассказал о задержаниях фанатов армейцев после матча РПЛ с «Зенитом» (0:2). «Все видели, что творилось на трибунах – были файеры.

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