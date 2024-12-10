Экономист Кобец предрекла дефицит мандаринов в России к Новому году

В России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов, сказала "Газете.Ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Маргарита Кобец.
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