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Экономист Кобец предрекла дефицит мандаринов в России к Новому году

Экономист Кобец предрекла дефицит мандаринов в России к Новому году

В России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов, сказала "Газете.Ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Маргарита Кобец.

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