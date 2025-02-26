Мосгорсуд 20 марта рассмотрит жалобу по иску Успенской к Киркорову

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 20 марта рассмотрит жалобу на решение Таганского суда Москвы по иску певицы Любови Успенской о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову о взыскании с певца 90 тыс.
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