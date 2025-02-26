В России готовятся ввести новые меры для повышения рождаемости

В России готовятся ввести новые меры поддержки для семей с детьми. В интервью URA.RU координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала о том, что разрабатывается ГОСТ на единый подарок для каждого новорожденного в России, обсуждается вопрос о возвращении так называемых «молочных кухонь».