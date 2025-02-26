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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В России готовятся ввести новые меры для повышения рождаемости

В России готовятся ввести новые меры поддержки для семей с детьми. В интервью URA.RU координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала о том, что разрабатывается ГОСТ на единый подарок для каждого новорожденного в России, обсуждается вопрос о возвращении так называемых «молочных кухонь».

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