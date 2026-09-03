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"Они обижаются": спецкор "Спорт-Экспресс" - о скандале вокруг КХЛ

"Они обижаются": спецкор "Спорт-Экспресс" - о скандале вокруг КХЛ

ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева Министр спорта России Михаил Дегтярев готов вмешаться в скандал вокруг журналистских аккредитаций в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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